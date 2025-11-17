«Я помогал девчонке»: Дибров впервые прокомментировал свою выходку с выгуливанием «кракена»

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал распространившееся видео, на котором он поправляет своего «кракена» на улице у всех на виду. Свое объяснение ситуации шоумен высказал во время прямой трансляции на платформе Twitch.

Дибров категорически отверг обвинения в непристойном поведении, заявив, что просто помогал девушке выйти и в этот момент заметил расстегнутую ширинку.

«Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой?! Ну вы видели, я там выхожу, помогаю девчонке выйти. Ну кому из вас не говорили: эй, застегни там. Так же и я», — сказал телеведущий.

По словам Диброва, заснявшая видео компания требовала с него деньги за распространение, однако, посмотрев ролик, он отказался платить за молчание шантажистов.

«Я на него посмотрел — а что там такого?», — возмущался шоумен.

Напомним, что Дибров влип в скандал, появившись в общественном месте с расстёгнутой ширинкой. Видео быстро разлетелось по интернету, из-за чего телеведущему даже пришлось временно улететь из России. Однако, по всей видимости, ему это сработало в плюс, поскольку его гонорар вырос до 5 млн после появления видео.