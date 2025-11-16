Россия и США
16 ноября, 09:43

Дмитрий Дибров спрятался на Бали после слитого постыдного видео

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Телеведущий Дмитрий Дибров покинул Россию после утечки в сеть компрометирующего видео. Об этом сообщает Mash.

На данный момент 65-летний шоумен находится на Бали. Из-за разразившегося скандала Дибров был вынужден отказаться от запланированного празднования дня рождения в Москве и провёл его за границей в узком кругу. Как стало известно, артист намеренно избегает публичности, надеясь, что история будет забыта и не повлияет на его телевизионные проекты, корпоративы и рекламные контракты.

Ожидается, что Дибров вернётся в Россию во второй половине ноября.

Напомним, вокруг Дмитрия Диброва вспыхнул скандал после того, как он появился на людях с расстёгнутой ширинкой с членом наперевес. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Диброва нужно уволить с федеральных каналов. Сексолог уже напомнил о привычках артиста, говоря о его вилле с БДСМ-качелями.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Александра Мышляева
