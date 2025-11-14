Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 10:21

Жена миллиардера Товстика намекнула на примирение с мужем, ушедшим от неё к Дибровой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenatovstik, roman_tovstik

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenatovstik, roman_tovstik

Супруга миллиардера Романа Товстика Елена опровергла информацию о разводе и намекнула на возможное примирение. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Мы ещё не развелись официально! Точка не поставлена — всё может измениться в одно мгновение. Жизнь, она такая — никто не знает, что тебя ждёт завтра», — поделилась Елена в своём блоге.

«Может случиться с любым»: Анфиса Чехова защитила Диброва после скандала с его пенисом
«Может случиться с любым»: Анфиса Чехова защитила Диброва после скандала с его пенисом
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Дибров после 16 лет брака подал на развод с супругой Полиной, которая начала встречаться с предпринимателем Романом Товстиком, также оставившим свою семью. Суд постановил, что их несовершеннолетние дети останутся жить с матерью, возложив на Диброва обязанность по выплате алиментов на их содержание. Сама Полина уже похвасталась переездом в новый особняк, где она планирует начать жизнь с чистого листа.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Полина Диброва
  • Дмитрий Дибров
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar