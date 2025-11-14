Жена миллиардера Товстика намекнула на примирение с мужем, ушедшим от неё к Дибровой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenatovstik, roman_tovstik
Супруга миллиардера Романа Товстика Елена опровергла информацию о разводе и намекнула на возможное примирение. Об этом она написала в своих социальных сетях.
«Мы ещё не развелись официально! Точка не поставлена — всё может измениться в одно мгновение. Жизнь, она такая — никто не знает, что тебя ждёт завтра», — поделилась Елена в своём блоге.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Дибров после 16 лет брака подал на развод с супругой Полиной, которая начала встречаться с предпринимателем Романом Товстиком, также оставившим свою семью. Суд постановил, что их несовершеннолетние дети останутся жить с матерью, возложив на Диброва обязанность по выплате алиментов на их содержание. Сама Полина уже похвасталась переездом в новый особняк, где она планирует начать жизнь с чистого листа.
