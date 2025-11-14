Жена миллиардера Товстика намекнула на примирение с мужем, ушедшим от неё к Дибровой

Супруга миллиардера Романа Товстика Елена опровергла информацию о разводе и намекнула на возможное примирение. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Мы ещё не развелись официально! Точка не поставлена — всё может измениться в одно мгновение. Жизнь, она такая — никто не знает, что тебя ждёт завтра», — поделилась Елена в своём блоге.