Гонорар Диброва вырос до 5 млн рублей после скандального видео с пенисом

Гонорар телеведущего Дмитрия Диброва значительно вырос в последнее время. По данным телеграм-канала Mash, цены увеличились с 2,5 до 5 миллионов рублей, а причиной этому стал инцидент с записью, где журналиста засняли возле автомобиля с расстёгнутой ширинкой и вынутым половым органом.

Представители артиста в настоящее время ведут переговоры о заключении годовых контрактов на сумму порядка 50 миллионов рублей. В общении с потенциальными заказчиками они объясняют произошедший инцидент тем, что кому-то удалось подмешать Диброву неизвестные вещества перед съёмкой. Такая версия событий призвана минимизировать репутационный ущерб от распространённой записи.

Пиар-специалисты отмечают, что, несмотря на все предпринимаемые меры, негативные последствия уже проявились. По их мнению, Дибров временно не может рассматриваться в качестве амбассадора брендов или лица крупных проектов. Эксперты считают, что текущая ситуация создаёт чрезмерные риски для коммерческого сотрудничества, а возникающие ассоциации могут отрицательно повлиять на восприятие брендов потребителями.

Напомним, что скандал вокруг Диброва разразился после инцидента, когда он появился в общественном месте с расстёгнутой ширинкой. Депутат Государственной думы Виталий Милонов публично потребовал увольнения Диброва со всех федеральных телеканалов. В настоящее время 65-летний телеведущий находится на острове Бали. Не исключено, что он решил на время покинуть Россию из-за утечки видео. Из-за разразившегося скандала артист был вынужден отказаться от запланированного московского празднования своего дня рождения. Вместо этого он провёл торжество в узком кругу близких людей за пределами РФ.