«Видео выложили уроды!» Оскар Кучера защитил Диброва после скандала, но стало хуже
Актёр Оскар Кучера вступился за Дмитрия Диброва после скандального видео
Актёр Оскар Кучера выступил в защиту телеведущего Дмитрия Диброва, который оказался в центре громкого скандала из-за компрометирующего видео. В своём Telegram-канале Кучера раскритиковал тех, кто распространил эти кадры, и объяснил поведение Диброва тяжёлым периодом после развода.
Он подчеркнул, что Дибров сейчас переживает упадок после разрыва с супругой, и вину за распространение видео возложил на «уродов», а не на самого телеведущего.
«Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает и не он выложил, а опубликовали уроды. Но ещё большие уроды те, кто на этом делает пиар, кто хохочет над горем человека, попавшего в ужасную ситуацию. Да, по своей вине, но все же. Ведь мы теряем человеческий облик», — эмоционально высказался Кучера.
Напомним, что недавно вокруг телеведущего Дмитрия Диброва разгорелся скандал: он появился на публике с расстёгнутой ширинкой, демонстрируя интимную часть тела. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к увольнению Диброва с федеральных каналов. Ситуацию также прокомментировал сексолог, который напомнил о прошлых привычках артиста, в частности, о его вилле, оборудованной БДСМ-качелями.
