«Видео выложили уроды!» Оскар Кучера защитил Диброва после скандала, но стало хуже

«Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает и не он выложил, а опубликовали уроды. Но ещё большие уроды те, кто на этом делает пиар, кто хохочет над горем человека, попавшего в ужасную ситуацию. Да, по своей вине, но все же. Ведь мы теряем человеческий облик», — эмоционально высказался Кучера.