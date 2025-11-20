Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 14:36

Железная леди эстрады: За что Лариса Долина лишает зарплаты и критикует легенд

Певица Лариса Долина объяснила своё придирчивое отношение к коллегам

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина известна своим сложным характером и бескомпромиссной позицией в профессиональных вопросах. О причинах своей принципиальности и конфликтах с коллегами певица рассказала в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Лариса Долина объяснила свою принципиальность. Видео © Пятый канал

Певица не делает скидок на статус и признание, если речь идёт о работе. Она может лишить музыканта зарплаты за неподготовленность к выступлению и отчитать даже старого друга за опоздание. Александр Буйнов в разговоре с изданием подтвердил, что Долину не зря называют железной леди.

Он отметил, что она требовательна к себе и ко всем со страшной силой. Её резкие высказывания в адрес Валентины Карнавал, Ольги Бузовой и даже покойного Юры Шатунова не раз вызывали волну негатива у поклонников. Сама Долина относится к этому философски.

«У нас такая работа, что без такого негатива, который случается вокруг нас, никак», — отмечает Долина.

Жирный ляп Долиной: суд вернул певице квартиру, а теперь её травит весь Интернет
Жирный ляп Долиной: суд вернул певице квартиру, а теперь её травит весь Интернет

Ранее Лариса Долина рассказала, что полностью добилась поставленных в жизни целей и перестала мечтать. При этом артистка дала понять, что чувствует себя абсолютно реализованной в профессии и у неё есть всё необходимое для хорошей жизни.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar