Железная леди эстрады: За что Лариса Долина лишает зарплаты и критикует легенд

Певица Лариса Долина известна своим сложным характером и бескомпромиссной позицией в профессиональных вопросах. О причинах своей принципиальности и конфликтах с коллегами певица рассказала в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Лариса Долина объяснила свою принципиальность. Видео © Пятый канал

Певица не делает скидок на статус и признание, если речь идёт о работе. Она может лишить музыканта зарплаты за неподготовленность к выступлению и отчитать даже старого друга за опоздание. Александр Буйнов в разговоре с изданием подтвердил, что Долину не зря называют железной леди.

Он отметил, что она требовательна к себе и ко всем со страшной силой. Её резкие высказывания в адрес Валентины Карнавал, Ольги Бузовой и даже покойного Юры Шатунова не раз вызывали волну негатива у поклонников. Сама Долина относится к этому философски.

«У нас такая работа, что без такого негатива, который случается вокруг нас, никак», — отмечает Долина.

Ранее Лариса Долина рассказала, что полностью добилась поставленных в жизни целей и перестала мечтать. При этом артистка дала понять, что чувствует себя абсолютно реализованной в профессии и у неё есть всё необходимое для хорошей жизни.