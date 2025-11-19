Жирный ляп Долиной: суд вернул певице квартиру, а теперь её травит весь Интернет Оглавление Рекламный провал: за что все ополчились на Долину Долина горит в Сети Квартирный скандал: как Долина отдала жильё, а потом забрала Эффект Долиной: как её случай изменил рынок недвижимости Жизнь после скандала: как на самом деле живёт Долина Вокруг Ларисы Долиной опять полыхает. Она снялась в рекламе про недвижимость, после чего её люто затроллили. Долиной припомнили, как она сама отдала мошенникам свою дорогую квартиру в Москве, но суд вернул жильё обратно, отобрав у покупателя. Как она живёт? 19 ноября, 14:48 Певицу травит страна за несправедливую сделку. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © РИА «Новости» / Кристина Кормилицына, © Shutterstock / FOTODOM / alisafarov

Рекламный провал: за что все ополчились на Долину

«Таких жирных пиар-ляпов не было давно» — в Сети высмеяли и подвергли остракизму новую рекламу розыгрыша квартир. Её организаторы пригласили в героини народную артистку Ларису Долину. Спев в эфире шоу свой старый хит «Главней всего — погода в доме!», она с улыбкой заявила:

— Поздравляю всех участников и победителей. Это большое счастье, что такой проект существует. Играйте и выигрывайте! — призвала певица.

Долина горит в Сети

Россияне увидели в этом циничную издёвку и оставили в качестве обратной связи тысячи гневных комментариев. Вот самые безобидные из них: «Выпал бочонок: бабкино кидалово», «Уж она-то точно знает, как выиграть в жилищной лотерее».

— Вся страна знает, как эта женщина некрасиво поступила с покупателями своей квартиры. В России даже появился новый термин «кейс Долиной», а она у вас в рекламе! Как тонко! — иронизировала Юлия Б.

Модератор заказчика рекламы пытался выгораживать Долину: мол, давайте не будем это обсуждать, ведь она известная артистка, чьё творчество — символ домашнего уюта.

Но на третий день хейта рекламу с Ларисой Долиной всё же удалили. Без извинений, а «из-за атаки ботов».

Певица пока молчит. Видно, что в её личном TГ-канале от комментариев зачищены все последние посты, а под старыми остались только хвалебные оды. На днях Долина сообщила, что ей угрожают.

Квартирный скандал: как Долина отдала жильё, а потом забрала

Параллельно Лариса Долина по видеосвязи в суде даёт показания против обманувших её мошенников.

Напомним, народную артистку разводили с апреля по июнь 2024 года. СМИ сообщают, что в результате она потеряла 175 млн рублей сбережений и право собственности на квартиру возле метро «Парк культуры» стоимостью 138 млн рублей. После расследования на скамье подсудимых оказались три дропа (те, которые получали деньги на счета) и курьер (который приехал за наличкой) — все они отрицают вину, настаивая, что их использовали вслепую. Ещё один дроп — житель Йошкар-Олы — не дождался суда и умер.

Дело сразу вызвало огромный резонанс. Сначала из-за кровожадного настроя её коллег по цеху. Например, продюсер Иосиф Пригожин призывал казнить обидчиков Долиной. А потом из-за прецедентного решения, которое вынес Хамовнический районный суд города Москвы в марте 2025 года. Фемида неожиданно вернула квартиру Долиной, сделав крайней добросовестную покупательницу спорной недвижимости — 34-летнюю мать-одиночку Полину Лурье, которая не подозревала об афере.

Вышестоящие суды поддержали это решение. Мотивация: Лурье не проявила должную осторожность, а Долина была психологически подавлена.

Судебный прецедент уже вошёл в историю страны как «эффект (казус, кейс) Долиной».

В настоящий момент Полина Лурье пытается взыскать с Долиной хотя бы потраченные на покупку квартиры деньги — 112 млн рублей.

Лариса Долина убегает от журналистов после выступления по ВКС в суде. Видео © Telegram / SHOT

Эффект Долиной: как её случай изменил рынок недвижимости

Россия относится к романо-германской правовой семье, где судебный прецедент не имеет значения. Несмотря на это, «эффект Долиной» отдался эхом по всей стране.

Со стремительной скоростью в СМИ множатся истории, когда добросовестным и чаще всего ипотечным покупателям приходится через суды возвращать жилплощадь прежним владельцам — в основном пенсионерам, которые заявляют, что их обманули аферисты. От некоторых эпизодов становится не по себе. Покупатели оформляли сделки со всей осторожностью: при свидетелях, с участием риэлторов, даже в отдельных случаях запросив психолого-психиатрическую экспертизу у продавца, — не помогло.

Под каток начали попадать герои СВО: например, Дмитрий из Смоленска. Скопленные за службу деньги он потратил на покупку квартиры на малой родине. Спустя полгода после сделки (на фоне «казуса Долиной») пенсионерка-продавщица заявила, что её обманули.

Другой громкий случай в Мурманске. Там девушка купила жильё у 46-летней медсестры, «доведённой мошенниками до дезадаптации». Теперь, пока идут суды, женщинам приходится жить вдвоём в спорной квартире. Что подозрительно, ранее медсестра вполне осознанно отвергла два менее выгодных предложения.

По данным Российской гильдии риэлторов, за последний год количество судебных споров, в которых бывшие хозяева пытаются вернуть недвижимость после сделки, выросло на 15–20%. В качестве ответной меры риэлторы предлагают ввести унифицированное психолого-психиатрическое освидетельствование продавца перед заключением сделки.

Жизнь после скандала: как на самом деле живёт Долина

На самом деле даже такой мощный удар, как потеря квартиры и полутора сотен миллионов рублей, не может свалить Ларису Долину.

ЖК «Ксеньинский», где находятся спорные апартаменты Ларисы Долиной. Фото © Telegram / SHOT

На днях, в преддверии Нового года, она повысила цены на своё выступление на один миллион рублей — до 4,5 млн рублей. Райдер у певицы подобающий: пятизвёздочный отель, представительский автомобиль, квалифицированная охрана, доктор-фониатр и красная рыбка с новозеландскими винами.

Отличный подарок расстроенной и обворованной Долиной сделал её то ли друг, то ли ухажёр — 61-летний бизнесмен Юрий Растегин. Он подарил ей здание под джаз-клуб около Театра Российской армии.

Жить звезде тоже есть где. У неё остаётся загородная усадьба стоимостью около двух сотен миллионов рублей в элитном посёлке Славино вблизи горнолыжного курорта Яхрома.





Также Лариса Долина постоянно пользовалась хоромами в историческом особняке с куполом в Лялином переулке — он тянет на 100 млн рублей.

Ещё у певицы имелись две квартиры суммарной стоимостью около 100 млн рублей в жилом комплексе «Янтарная резиденция» на побережье Рижского залива, в латвийской Юрмале.

