Рэпер Macan, несмотря на призыв в армию, продолжает принимать заявки на корпоративы

Рэпер Macan (Андрей Косолапов), который в конце ноября должен отправиться на службу в армию, неожиданно предлагает свои выступления на новогодних корпоративах. По данным Super.ru, артист готов совершить чудо и появиться на вечеринке за «скромные» 15 миллионов руюблей.

В обязательные условия входит оплата перелёта бизнес-классом, проживание в пятизвёздочном отеле и сопровождение машинами ГАИ до места выступления. Для самого артиста в гримёрке необходимо подготовить 15-летний виски, энергетики и кальян.

Как именно Macan планирует совмещать службу с коммерческими выступлениями, остаётся загадкой. В своем плотном декабрьском графике он уже забронировал несколько дат, но для нового заказа требуется внести предоплату 50%.

Ранее стало известно, что рэпер Macan 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он опроверг распространявшиеся в СМИ слухи о своём отъезде за границу, в частности, в Испанию. Музыкант заявил, что никогда не покидал страну и не пытался скрыться от призыва.