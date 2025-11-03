Тоже в армию провожает? Пашинян снял видео под песню Макана о любви и показал сердечко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь вызвал волну обсуждений на фоне видео, которые он выкладывает в своём Telegram-канале. На этот раз для «утреннего разогрева» был выбран саундтрек рэпера Macan под названием «L».

Премьер-министр Армении Никола Пашинян. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

«Доброе утро, хорошего дня и люблю вас всех», — подписал пост премьер-министр.

Композиция явно выбрана не случайно, так как текст песни — исповедь о внутреннем раскаянии, утрате и любви, которая, несмотря на всё, остаётся центром всего смысла. После чего Пашинян показал сердечко своим подписчикам. Многие пользователи соцсетей, шутя, указали, что премьер-министр «в тренде» из-за ухода рэпера в армию, предолгая, что так Пашинян решил поддержать артиста.

Ранее уже обсуждалось необычное поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который регулярно публикует видеоролики, вызывающие недоумение. На этот раз он разместил в своём блоге меланхоличное видео, где сидит в кабинете под композицию Земфиры* «Прости меня, моя любовь».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.