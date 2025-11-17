Россия и США
«Взрослые видят тот самый бидончик для молока, и превращаются в детей»: Директор Музея СССР — о моде на ностальгию

Оглавление
Ностальгия как симптом
Почему взрослые реагируют на бытовые мелочи сильнее, чем на дорогие артефакты
Новый год: главный праздник страны и главный триггер ностальгии
Как выглядел «идеальный» новогодний вечер того времени
Кто приходит в музей? Не только «те, кто застал»
Почему советский стиль снова в моде
«Любовь в СССР была сильнее — хотя секса не было»
Почему такие места важны сегодня

Перед Новым годом воспоминания накрывают cильнее. Стоит увидеть ёлочные игрушки «из детства», и мы переносимся в ту часть своей жизни, где было больше света и определённости. Почему так происходит? Об этом Life.ru поговорил с директором «Музея СССР» Александром Поповым.

Обложка © DALL-E / Life.ru

Ностальгия как симптом

Директор «Музея СССР на Охотном Ряду» Александр Попов уверен: тяга к советскому — вовсе не свойство поколения 50+. Это общий культурный нерв. Ностальгия — это про поиск опоры, а сегодня она будто бы нужна нам сильнее, чем когда-либо.

Тревога — это температура ностальгии. Когда человек боится, он ищет альтернативу. А кроме советского опыта у него альтернативы нет,

Александр Попов

директор «Музея СССР на Охотном Ряду»

При этом Попов совершенно не идеализирует эпоху:

«Да, жили бедно и под каблуком партии. Но отношения между людьми были чище, добрее, искреннее. Сегодня мы живём материально лучше — и именно поэтому прошлое светит ярче», — говорит собеседник Life.ru.

Почему взрослые реагируют на бытовые мелочи сильнее, чем на дорогие артефакты

Экспозиция музея — это не только раритеты 20–30-х годов. Но, как признаётся директор, именно простые вещи сильнее всего бьют по эмоциям.

«Люди сильнее реагируют на бидончики, с которыми ходили за молоком, на бутылочки, игрушки, эти обычные вещи. Какая-нибудь дорогущая ваза вызывает меньше эмоций, чем алюминиевый ковшик», — рассказывает он.

Эти вещи резонируют, потому что в них — часть повседневной истории. То, что человек видел каждый день, но перестал замечать.

Новый год: главный праздник страны и главный триггер ностальгии

Почему декабрь так сильно усиливает тягу к прошлому? Попов отвечает без колебаний: среди всех праздников именно Новый год был центральным.

Это был главный праздник. Строили стратегические планы, подводили итоги года. Не «с понедельника брошу пить», а именно — чего добился за год, что ждёшь дальше

Александр Попов

директор «Музея СССР на Охотном ряду»

Новый год был почти очищен от идеологии — и поэтому стал символом надежды.

И сегодня, когда посетители музея видят советскую ёлку, стеклянные игрушки, коробки от мандаринов, пригласительные на ёлку, «у них в глазах детский восторг».

«Они буквально превращаются в детей», — говорит Попов.

Как выглядел «идеальный» новогодний вечер того времени

Попов вспоминает не 1980-е, а 60–70-е — по его словам, именно тогда был «тот самый» дух праздника.

Это непременно:

– запах мандаринов;
– шампанское на столе;
– салат оливье;
– шпроты «на особый случай»;
– новогодний «Огонёк»;
– «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которые ждали весь год.

Подарки были скромные: конфеты, мандарины и… шампунь.

«Поскольку жили все небогато, то дарили какие-то повседневные вещи. Парфюмерию дарили, шампунь, заблаговременно купленный за полгода до праздника. А потом считалось, если у человека в ванной комнате стоят не шампунь, а пузырьки из-под шампуня, из-под лосьона, еще коробочки из-под мыла, то, что человеку еще надо? Полная чаша у человека», — смеётся Попов.

Кто приходит в музей? Не только «те, кто застал»

Вопреки ожиданиям, основная аудитория — вовсе не только те, кто вырос в СССР.

Директор «Музея СССР на Охотном Ряду»Александр Попов уверен, что тяга к советскому — это наш «культурный нерв». Фото © Life.ru

Директор «Музея СССР на Охотном Ряду»Александр Попов уверен, что тяга к советскому — это наш «культурный нерв». Фото © Life.ru

«Приходят все — от маленьких до пожилых. И молодёжь интересуется даже сильнее, чем я думал», — признаётся собеседник Life.ru.

Школьники приводят родителей, потом возвращаются с бабушками. И так из посетителей формируется целая волна — музей живёт за счёт сарафанного радио.

Почему советский стиль снова в моде

Упаковка, шрифты, одежда, цвета — всё это снова становится популярным. Но Попов считает, что причина куда глубже, чем эстетика.

«СССР больше не будет. Просто потому, что страна стала другой. Это часть истории, которую важно прожить — но нельзя вернуть. Именно поэтому советский визуальный код вызывает такую сильную реакцию: он закрывает тоску по стабильности и молодости», — рассуждает наш собеседник.

Попов уверен: тренд можно развивать, но без навязывания.

«Не хочу говорить людям, что СССР был хорошим или плохим. Пусть окунутся и сами почувствуют. Из этого можно сделать нормальный, честный бизнес — если делать с умом», — рассуждает он.

«Любовь в СССР была сильнее — хотя секса не было»

Ностальгия — это не мода и не ирония. Это попытка вернуть себе ощущение дома.

«Когда живёшь хуже, чем раньше — начинаешь вспоминать прошлое. А с прошлым всегда связана молодость и любовь. И я сейчас прихожу к выводу: любовь в СССР была сильнее. Хотя секса, как известно, не было», — улыбается Попов.

Почему такие места важны сегодня

Музей держится не на раритетах, а на историях.

Лучшие экспонаты — это то, что нам приносят люди. Платье с парада физкультурников, камера, которая была в космосе… Когда предмет сопровождается историей — это не вещь, а жизнь. Это настоящее достижение

Александр Попов

директор «Музея СССР»

И, возможно, именно поэтому ностальгия сейчас так сильна. Люди приходят не смотреть на СССР — они приходят увидеть себя. Тех, кем были, кого любили, кого потеряли. Тех, кто верил, ждал, мечтал.

Сегодня, когда мир вокруг меняется быстрее, чем мы успеваем привыкнуть, у человека остаётся только одно надёжное место, где всё ещё можно почувствовать почву под ногами.

Это запах мандаринов. Блёстки на стеклянном шарике. Алюминиевый бидончик, который кто-то держал за ручку сорок лет назад. И, возможно, именно в этот момент взрослый человек понимает: ностальгия — это не про прошлое. Это про то, что нам всё ещё нужно в настоящем.

