Экономист спрогнозировал снижение цен на ряд продуктов по итогам 2025 года

По итогам 2025 года ряд продовольственных и непродовольственных товаров в России может продемонстрировать значительное снижение цен. Такой прогноз РИА «ФедералПресс» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«По итогам 2025 года ожидаем инфляцию в районе 7 %. Однако я предполагаю, что на целый ряд товаров цены будут ниже прошлогодних. Во-первых, считаю, что в числе самых уверенно подешевевших продуктов питания по итогам 2025 года станут куриное яйцо (на 20–27 %) и картофель (на 23–30 %). Если мы посмотрим текущие цены и сравним их с концом декабря 2024 года, то цены на яйца сейчас ниже примерно на 22 %, а на картофель — на 26 %», — пояснил Балынин.

Экономист связывает снижение цен на плодоовощную продукцию с высоким отечественным урожаем и успешной реализацией программ по развитию сельского хозяйства. Он отметил, что сохранение стабильно низких цен на картофель до следующего урожая будет напрямую зависеть от того, насколько качественно аграрии организуют хранение собранной продукции. Позитивная динамика затронет не только продукты питания.

Балынин также прогнозирует значительное снижение стоимости техники: цены на мобильные телефоны, планшеты и компьютеры могут упасть на 10–20%, а на телевизоры, холодильники и пылесосы — на 7–12%. Как подчеркнул специалист, эта тенденция обусловлена процессами импортозамещения, устойчивым укреплением национальной валюты и высокой конкуренцией среди производителей и ритейлеров.

