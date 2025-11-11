«Руспродсоюз» объяснил, почему за последний год кофе подорожал больше чем на 60%

Стоимость кофе в 2026 году будет зависеть от двух основных факторов. Об этом сообщил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, его слова приводит RT.

Главным драйвером остаются биржевые цены на сырьё, которые формируются на международных торговых площадках. Второй ключевой фактор — курс рубля к доллару. Леонов пояснил, что любое ослабление российской валюты в следующем году автоматически отразится на всех этапах производства кофе, а значит и на стоимости для покупателей.

Эксперт также напомнил, что цену формируют и другие статьи затрат — логистика, оплата труда, энергия, кредиты. Он подчеркнул, что за последний год биржевые цены на кофе уже выросли более чем на 60%.

Ситуацию усугубляет продолжающееся сокращение мировых запасов — на них давят и 50-процентные тарифы США против Бразилии, крупнейшего поставщика зерна.

Мировой рынок кофе последние два года живёт в условиях дефицита сырья: на урожаи влияют погодные аномалии в Южной Америке, а крупнейшие экспортеры, включая Бразилию и Вьетнам, сталкиваются с логистическими сложностями и ростом расходов. На этом фоне биржевые цены регулярно обновляют максимумы, а валютная волатильность делает импорт кофе для России ещё дороже.

