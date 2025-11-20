Цены на маникюр в Москве поднялись на 30% и достигли 12 тысяч за «комплекс»

Стоимость маникюра в Москве значительно возросла. Теперь цены на «комплекс» составляют от 8 до 12 тысяч рублей. Это уже не исключение, а обычная цена в некоторых московских салонах. В ноябре частные мастера и студии объявили о новом повышении цен в среднем на 30%, сообщает Telegram-канал «База».

Некоторые мастера уже повысили цены. Другие предупреждают, что подорожание произойдёт в ближайшее время. Большинство материалов, таких как гели, базы и топы, поступают из Южной Кореи, Китая и Европы. Стоимость сырья для этих продуктов увеличилась, а расходы на доставку из Азии возросли из-за подорожания контейнерных перевозок. Кроме того, некоторые мастера указывают на рост аренды как на причину изменения цен.

По информации владельцев салонов, самый бюджетный маникюр с покрытием стоит в Москве от 1,8 до 3,8 тысяч рублей. В среднем сегменте услуги обойдутся в 4–6 тысяч рублей без учёта дизайна. Для «комплекса» цены варьируются и не поддаются обобщению, так как зависят от владельцев салонов.

В сентябре Life.ru сообщал, что запрет триметилбензоил дифенилфосфин оксида (TPO) в Европе ударит по ценам на маникюр в России. При этом новые составы дороже, медленнее сохнут и могут хуже держаться. А на «теневом рынке» легко попасть на несертифицированные материалы. Это грозит ожогами, инфекциями и аллергиями.