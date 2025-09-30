«Маникюр за 6 тысяч — реальность»: Мастер объяснила, как новые правила ударят по ногтям и кошельку

Владелица салона «В гостях у котиков» в Твери и мастер маникюра с 15-летним стажем Валерия Котова уверена: решение ЕС запретить TPO (триметилбензоил дифенилфосфин оксид) в косметике, включая гель-лаки, может серьезно изменить рынок.

«Для мастеров это как потерять старого надежного друга — TPO обеспечивал стойкость покрытия, прочность и быструю сушку. А для клиенток это рост цен и возможное падение качества. Некоторые мастера уйдут в тень, работая со старыми запасами или подделками», — прогнозирует собеседница Life.ru.

По словам эксперта, именно в переходный период клиентки рискуют больше всего: новые составы дороже, медленнее сохнут и могут хуже держаться, а на «теневом рынке» легко попасть на несертифицированные материалы. Это грозит ожогами, инфекциями и аллергиями.

Котова привела и ценовые прогнозы: в Москве маникюр может подскочить до 5500–6000 рублей, в регионах — до 2000.

Запрет — не конец света, но стресс для отрасли. Постепенный переход был бы куда безопаснее и для мастеров, и для клиенток, Валерия Котова, мастер маникюра

Напомним, что Евросоюз официально вывел из оборота TPO — ключевой фотоинициатор, отвечающий за «каменную» стойкость и быструю сушку гель-лаков. На чём основано решение, и чем оно грозит салонам в России — разбирались здесь.