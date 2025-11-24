Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 13:54

Россиянам рассказали, как изменились цены на продукты для новогоднего стола

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал на 12%, однако ключевые праздничные атрибуты — красная икра и мандарины — снизились в цене, сообщает RG.ru со ссылкой на исследование аналитиков. Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отметил, что минимальные цены на мандарины в торговых сетях начинаются от 100–110 рублей за килограмм, что на 25% ниже показателей прошлого года.

Новогоднее вето: Цены на алкоголь требуют замораживать с 15 декабря по 15 января
Новогоднее вето: Цены на алкоголь требуют замораживать с 15 декабря по 15 января

Цены на красную икру снизились благодаря удачной ловле лососевых — икра горбуши в специализированных магазинах подешевела на 12%, составив 9–11 тысяч рублей за килограмм. При этом минимальная стоимость бутылки отечественного игристого вина сохранилась на уровне 239,99 рубля, а ассортимент таких напитков в сетевой рознице расширился на 7%.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на яйца (-24,5%), картофель (-17,3%) и свёклу (-15,7%), тогда как наибольший рост показали сельдь (+19,9%), твёрдые сыры (+19,6%) и слабосолёная лососевая рыба (+16,8%). В предновогодний период розничные сети традиционно увеличивают объёмы продаж на 15–20%, делая акцент на специальных предложениях и акциях для покупателей.

Россиянам объяснили, как избежать покупки поддельной икры перед Новым годом
Россиянам объяснили, как избежать покупки поддельной икры перед Новым годом

Ранее Life.ru узнал, как закупка продуктов на Новый год в два этапа экономит бюджет. Кроме того, названы продукты для новогоднего стола, которые стоит купить уже сейчас. В то же время в Роскачестве объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar