Россиянам рассказали, как изменились цены на продукты для новогоднего стола

Набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал на 12%, однако ключевые праздничные атрибуты — красная икра и мандарины — снизились в цене, сообщает RG.ru со ссылкой на исследование аналитиков. Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отметил, что минимальные цены на мандарины в торговых сетях начинаются от 100–110 рублей за килограмм, что на 25% ниже показателей прошлого года.

Цены на красную икру снизились благодаря удачной ловле лососевых — икра горбуши в специализированных магазинах подешевела на 12%, составив 9–11 тысяч рублей за килограмм. При этом минимальная стоимость бутылки отечественного игристого вина сохранилась на уровне 239,99 рубля, а ассортимент таких напитков в сетевой рознице расширился на 7%.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на яйца (-24,5%), картофель (-17,3%) и свёклу (-15,7%), тогда как наибольший рост показали сельдь (+19,9%), твёрдые сыры (+19,6%) и слабосолёная лососевая рыба (+16,8%). В предновогодний период розничные сети традиционно увеличивают объёмы продаж на 15–20%, делая акцент на специальных предложениях и акциях для покупателей.