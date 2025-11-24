Новогоднее вето: Цены на алкоголь требуют замораживать с 15 декабря по 15 января

Мораторий на повышение цен на алкоголь необходимо ввести с середины декабря по середину января — именно в этот период, по мнению экспертов, происходит пик потребления спиртного в России. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Нужен мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января», — сказал Гриб ТACC.

По его словам, ритейлеры традиционно пользуются праздничным спросом, искусственно завышая стоимость алкогольной продукции, подобно тому, как авиакомпании поднимают цены на билеты в пиковые периоды — каникулы, праздники и отпускной сезон.

Некоторые аналитики отмечают, что даже без праздничного фактора цены на алкоголь в стране неизбежно вырастут из-за повышения акцизов. Ожидается, что к Новому году подорожают вино, шампанское, водка и премиальные импортные напитки.

