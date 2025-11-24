Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 ноября, 11:13

Новогоднее вето: Цены на алкоголь требуют замораживать с 15 декабря по 15 января

В России предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год

Обложка © Life.ru

Мораторий на повышение цен на алкоголь необходимо ввести с середины декабря по середину января — именно в этот период, по мнению экспертов, происходит пик потребления спиртного в России. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Нужен мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января», — сказал Гриб ТACC.

По его словам, ритейлеры традиционно пользуются праздничным спросом, искусственно завышая стоимость алкогольной продукции, подобно тому, как авиакомпании поднимают цены на билеты в пиковые периоды — каникулы, праздники и отпускной сезон.

Некоторые аналитики отмечают, что даже без праздничного фактора цены на алкоголь в стране неизбежно вырастут из-за повышения акцизов. Ожидается, что к Новому году подорожают вино, шампанское, водка и премиальные импортные напитки.

В Роскачестве объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом

Ранее эксперт программы лояльности отметила, что консервированные продукты, которые станут основой для новогодних салатов, можно приобрести уже сейчас без риска для качества. Горошек, кукуруза и шпроты могут храниться до двух лет, поэтому их лучше закупить заранее — до начала ажиотажного спроса, пока есть широкий выбор продукции от различных производителей.

