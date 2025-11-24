Россиянам объяснили, как избежать покупки поддельной икры перед Новым годом

Заманчивые онлайн-предложения икры по сниженным ценам, как правило, представляют собой либо подделку, либо мошенническую схему, направленную на обман покупателей. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт напомнил, что с начала мая 2024 года производители и импортёры зернистой икры (красной и чёрной) обязаны использовать коды маркировки на упаковках и передавать данные о движении продукции в систему «Честный знак». По его словам, каждый покупатель имеет возможность удостовериться в подлинности икры, проверив код Data Matrix через «Честный знак».

«Приобретая перед праздниками красную икру, покупателям нужно иметь в виду, что цены на качественный продукт сейчас достаточно высокие. Предложения в сети интернет, обещающие икру по низким ценам, скорее всего, связаны либо с продажей фальсификата, либо вообще направлены на хищение денег у покупателей. Самый простой путь не стать жертвой мошенников — это покупать икру в крупных торговых сетях, а также в известных специализированных магазинах», — подытожил собеседник RT.

А ранее Life.ru писал, что главный новогодний деликатес в России подорожал на треть за год. Исследование на основе анализа более 1,7 миллиона чеков за период с октября по ноябрь 2025 года, выявило, что 200 граммов икры сейчас обходятся примерно в 3000 рублей.