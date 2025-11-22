Опаснее, чем кажется: Почему икра — идеальный рассадник для паразитов и как этого избежать

К Новому году красная икра может подорожать до 10 тысяч рублей за килограмм, а чёрная — превысить 100 тысяч рублей. Паразитологи предупреждают, что в деликатесе могут содержаться личинки гельминтов, вызывающие отравление и аллергические реакции.

Видео © Пятый канал

«В красной икре, как и в рыбе, личинки анизакид — не редкость. Они вызывают симптомы как при отравлении: боль, тошноту, диарею. Возможна и внезапная аллергическая реакция — от крапивницы до тяжёлых проявлений», — пояснил в разговоре с Пятым каналом паразитолог Евгений Морозов. При этом эксперты отмечают, что на крупных производствах, соблюдающих ГОСТ, риск встретить живых паразитов минимален.

Специалисты по качеству рыбы проверили три образца красной икры и обнаружили нарушения: вязкость зёрен из-за добавок для увеличения веса, наличие лопанца и неидеальное сырьё. Однако во всех проверенных упаковках паразитов не оказалось.

Для безопасной покупки эксперты советуют выбирать икру в герметичной упаковке от проверенных производителей, отдавая предпочтение стеклянным банкам — они позволяют оценить качество продукта до покупки. Стоит избегать покупок на развес, рынках и по интернет-объявлениям.

В Росрыболовстве рассказали, что красную икру в герметичной заводской упаковке можно хранить в холодильнике до одного года без потери качества. По его словам, хотя свежезасоленная икра может быть вкуснее, соблюдение сроков годности гарантирует безопасность продукта. Шестаков также отметил, что объёмы производства икры в России достаточны для удовлетворения новогоднего спроса, а успешная путиna может способствовать снижению цен к праздничному сезону.