Россиянам рассказали, как сэкономить на аренде дома на Новый год

Стоимость аренды загородного жилья в Подмосковье на новогодние праздники снизилась на 37%, достигнув 18,2 тысячи рублей за сутки, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование российской онлайн-платформы. Аналитики объясняют эту динамику замедлением внутреннего турпотока и увеличением количества предложений на рынке краткосрочной аренды.

Эксперты рекомендуют начинать поиск жилья для новогодних праздников заранее, поскольку к декабрю остаётся лишь около 20% вариантов с наценкой 50–100%. При выборе объекта эксперт советует учитывать количество гостей, требуемый уровень комфорта и тщательно изучать фотографии или видео-рум-туры, а при возможности — лично посетить дом перед бронированием.

Наиболее бюджетные предложения в Подмосковье стартуют от 20–30 тысяч рублей за сутки за небольшие дома или таунхаусы, тогда как средний сегмент составляет 50–70 тысяч рублей. За пользование баней обычно берут 4000–7000 рублей. Владельцы чаще всего сдают дом минимум на 2–3 дня. Чтобы сэкономить, лучше встретить Новый год большой компанией, скинувшись на аренду.