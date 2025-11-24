Названы фразы, способные разрушить дружбу при отказе от приглашения на Новый год

Отказываться от приглашений совместно встретить Новый год нужно грамотно, чтобы сохранить добрые отношения с друзьями, заявила эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова. По её словам, особенно опасны три фразы: указание на «вариант получше», ложные отговорки о болезни или поездках, а также сухой краткий отказ без объяснений.

«Не нужно говорить людям, что у вас есть планы поинтереснее: мол, спасибо, но я нашёл более оригинальный способ отметить этот вечер. Это звучит обидно и может привести к тому, что повторного предложения провести вместе весело время вы не получите», — отметила эксперт в беседе с изданием «Абзац».

Она добавила, что ложные предлоги легко проверяются в соцсетях, а их разоблачение ставит человека в неловкое положение. При этом наиболее эффективным способом отказа является честное и подробное объяснение причин с обязательным выражением благодарности за приглашение. Такой подход позволяет сохранить отношения с друзьями.