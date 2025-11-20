Крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах. Инициативу уже направили в Госдуму, сообщает ТАСС.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — говорится в письме.

Инициаторы предложения настаивают на запрете для онлайн-платформ инвестировать в удешевление товаров. Эта мера, по их мнению, должна охватывать не только прямые уценки, но и любые формы стимулирования покупателей, такие как бонусные программы и кэшбэки. Авторы считают, что такие скидки искажают конкурентную среду, создавая несправедливые преимущества.

В свою очередь, представители маркетплейсов отвергают эту позицию. Они прогнозируют, что отказ от скидок приведёт к увеличению стоимости товаров для 85 миллионов потребителей, причём рост составит не менее 15–20%.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что конкуренцию между маркетплейсами и банками надо регулировать в условиях платформенной экономики. Глава ЦБ отметила, что в некоторых странах маркетплейсам запрещено иметь собственные финансовые организации. Хотя такой радикальный путь для России пока не рассматривается.