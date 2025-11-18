Набиуллина представила «радикальный путь» регуляции маркетплейсов для конкуренции с банками

Конкуренцию между маркетплейсами и банками надо регулировать в условиях платформенной экономики. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента».

Глава ЦБ отметила, что в некоторых странах маркетплейсам запрещено иметь собственные финансовые организации. Хотя такой радикальный путь для России пока не рассматривается, Набиуллина предложила конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы.

«Я думаю, что нам точно нужно будет сейчас конкретизировать некоторые правила недискриминационного доступа на маркетплейсы, потому что сам принцип, он уже в законе платформенной экономики есть, но надо начать как раз с запретов некоторых таких практик, которые явно нарушают эту конкурентную среду», — сказала экономист.

Особую озабоченность ЦБ вызывают скидки при оплате картами банков, принадлежащих маркетплейсам. По мнению Набиуллиной, это создаёт несправедливые конкурентные преимущества, поскольку другие банки не могут предложить аналогичные условия.

Ранее в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ назвала актом недобросовестной конкуренции предоставление скидок маркетплейсами при использовании платёжных инструментов банков, аффилированных с этими платформами.