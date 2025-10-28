Набиуллина высказалась о скидках маркетплейсов при оплате товаров

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме акцентировала внимание на проблеме, касающейся предоставления скидок на торговых площадках при использовании платёжных инструментов банков, аффилированных с этими платформами. Она охарактеризовала подобную практику как проявление недобросовестной конкуренции.

По её словам, этот аспект сейчас находится в центре напряжённых дискуссий между банковским сообществом и самими маркетплейсами. Набиуллина уточнила, что, хотя скидки не следует трактовать как скрытую эмиссию, они очевидно выступают формой конкурентного давления. Она привела пример диспропорции: банки, чьи продукты размещены на платформе, не могут предложить клиентам возможность использовать карты других банков по сниженной цене, тогда как сама платформа такую дифференциацию цен вводит.

Ранее МВД раскрыло мошенническую схему, связанную с рассрочкой на маркетплейсах. Преступники крадут деньги россиян, оформляя покупки в рассрочку с использованием старых, неактивных номеров телефонов. Для оплаты они применяют данные банковских карт реальных владельцев, которые были сохранены в их учётных записях.