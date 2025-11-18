Греф пристыдил маркетплейсы за неуплату ₽1,5 трлн налогов за счёт своих скидок

Маркетплейсы не доплатили налоговых платежей за счёт своих скидок на 1,5 триллиона рублей в текущем году, а всё из-за законодательной неурегулированности такого бизнеса, имеющего налоговые преимущества. Об этом сказал глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ «Фокус на клиента».

«По нашим подсчётам, маркетплейсы в этом году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. То есть вот скидки все, которые дают, — они за наш с вами счёт. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счёт нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства», — пояснил он.

По мнению Грефа, пора поместить маркетплейсы «в нормальное конкурентное пространство». Он добавил, что эта задача уже поставлена перед властями, чтобы навести порядок в данной сфере и создать равные налоговые условия для всех игроков рынка. Греф считает, что онлайн-площадки должны добровольно изменить свою политику скидок на товары в случае оплаты через карту банка маркетплейса. «Стыдно такими практиками заниматься», — заключил банкир.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что конкуренцию между маркетплейсами и банками надо регулировать в условиях платформенной экономики. Глава ЦБ отметила, что в некоторых странах маркетплейсам запрещено иметь собственные финансовые организации. Хотя такой радикальный путь для России пока не рассматривается.