Дальневосточная и арктическая ипотека теперь доступна для защитников приграничья

В России расширили возможности льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» — её сделали доступной для тех, кто защищал приграничные территории России, а также для некоторых категорий медработников. Информация содержится на сайте Минфина РФ.

«Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооружённого вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО», — говорится в тексте.

В список таких территорий вошли Республика Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области. Также программа стала доступна для медицинских работников, которые трудятся в домах престарелых и региональных отделениях защиты населения.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что наиболее приемлемый вариант модернизации семейной ипотеки будет выбран по итогам социологического опроса до 1 июля 2026 года.