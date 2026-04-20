20 апреля, 16:35

Хуснуллин: Способ модернизации семейной ипотеки выберут по соцопросу до 1 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Наиболее приемлемый вариант модернизации семейной ипотеки будет выбран по итогам социологического опроса до 1 июля 2026 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы подготовили с министерством финансов и Администрацией президента РФ несколько вариантов, как модернизировать семейную ипотеку. Мы запустили социологический опрос, чтобы понять, какой вариант более предпочтителен», сказал Хуснуллин.

По его словам, до 1 июля будут получены результаты опросов, на основании которых выберут наиболее приемлемое решение. Другие детали возможных изменений программы пока не раскрываются.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что сохранение льготных ипотечных программ в условиях высокой ключевой ставки является вынужденной мерой. По его словам, за последний год более 80% всех ипотечных кредитов были выданы с господдержкой.

Юрий Лысенко
