«Когда человек человечится»: 16 тысяч незнакомцев скинулись и погасили ипотеку семье из Подмосковья

Соцсети снова доказали, что чудеса возможны. Блогер Кристина из Подмосковья обратилась к своим 16 тысячам подписчиков с необычной просьбой: перевести по 100 рублей, чтобы закрыть ипотеку. И народ откликнулся.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / krisstina_kiva

Менее чем за сутки неравнодушные россияне перечислили семье с двумя детьми 1 600 017 рублей. Это ровно та сумма, которой не хватало для полного досрочного погашения жилищного кредита.

В трогательном видео, которое быстро разлетелось по сети, девушка показывает, как через мобильное приложение банка вносит последний платёж.

«Когда человек человечится — это прекрасно!» — говорит она, едва сдерживая слёзы благодарности.

Этот случай стал ещё одним доказательством того, что даже в трудные времена люди готовы помогать друг другу. Не грандиозными суммами, а по чуть-чуть, всем миром. Теперь у Кристины и её семьи нет долгов, зато есть вера в человеческую доброту. И, конечно, крыша над головой, которая по-настоящему стала своей.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка растрогала Сеть историей о бабушке, которой не хватило денег на пасхальную сладость. Она не только купила тот самый кулич, но и решила испечь свежий специально для новой знакомой. Валерия сняла об этом трогательный ролик. А дальше случилось чудо. Подписчики начали писать десятками: «Хотим помочь! Давайте поздравим всех!». Откликнулась и та самая пекарня, где бабушка не смогла сделать покупку.