Бабушка не смогла купить кулич: Как один пост в соцсетях превратился в пасхальное чудо для 150 человек

В Калининградской области случилась история, которая разлетелась по соцсетям и растопила тысячи сердец. Девушка по имени Валерия из Светлогорска заметила пожилую женщину, которая долго и грустно смотрела на витрину с куличами. Бабушка честно призналась: позволить себе угощение за 675 рублей она не может. Девушка не смогла пройти мимо и поделилась этим в своих соц сетях.

Она не только купила тот самый кулич, но и решила испечь свежий специально для новой знакомой. По дороге выяснилось, что Тамара Адамовна живёт в местном пансионате для пожилых людей. Валерия сняла об этом трогательный ролик.

А дальше случилось чудо. Подписчики начали писать десятками: «Хотим помочь! Давайте поздравим всех!» Откликнулась и та самая пекарня, где бабушка не смогла сделать покупку. Кондитерский цех из Калининграда взял на себя основную партию выпечки.

Валерия с мужем встали в шесть утра и до вечера пекли и упаковывали подарки, добавляли к куличам чай, сладости и даже тёплые пледы. В итоге удалось собрать наборы для всех полутора сотен постояльцев.

Но самое интересное ждало её внутри. Оказалось, в пансионате бурлит настоящая жизнь: люди там находят любовь, женятся и даже просят директора не отпускать их домой к детям.

«В 80 лет женятся и говорят: «Я никогда не испытывал таких чувств!», — рассказала Валерия местному изданию «Клопс».

На днях она уже вернулась в гости — на концерт, где выступала её подопечная Тамара Адамовна. И обещает, что это не последний визит.

Добро в самый светлый православный праздник не перестает радовать граждан. Поднимали настроение не только эмпатичные люди, но и священники — в храме Петербурга маленьких прихожан угостили киндер-сюрпризами на Пасху. Их подбрасывали в толпу со словами «Христос воскресе!», а дети с радостью ловили сладкие подарки. На мероприятие пришли и взрослые, и маленькие прихожане — атмосфера царила по-настоящему праздничная и тёплая.