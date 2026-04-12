В Севастополе батюшка освятил котика раньше куличей на Пасху
Праздничное пасхальное утро в Севастополе запомнилось прихожанам не только торжественной атмосферой. В Херсонесе Таврическом во время богослужения случился курьёзный эпизод, который растрогал всех свидетелей.
Посреди площадки, где проходило освящение угощений, разлёгся пушистый кот. Местный «куличик», видимо, тоже решил приобщиться к торжеству и терпеливо ждал своей очереди.
Священник не стал прогонять хвостатого. Более того — он окропил животное святой водой раньше, чем куличи и яйца. Видео моментально разлетелось по соцсетям, вызвав улыбки у тысяч пользователей.
Щедро поливают святой водой не только котиков — священник из Люберец окропил прихожан прямо из кубка и стал звездой соцсетей. Служитель под радостные возгласы «Христос воскресе!» сначала пользуется кропилом, а затем с широкой улыбкой опрокидывает ёмкость над головами верующих. В зале раздаются и смех, и возгласы удивления.
