Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 апреля, 13:34

В Севастополе батюшка освятил котика раньше куличей на Пасху

Праздничное пасхальное утро в Севастополе запомнилось прихожанам не только торжественной атмосферой. В Херсонесе Таврическом во время богослужения случился курьёзный эпизод, который растрогал всех свидетелей.

© Telegram / ЧП / Севастополь

Посреди площадки, где проходило освящение угощений, разлёгся пушистый кот. Местный «куличик», видимо, тоже решил приобщиться к торжеству и терпеливо ждал своей очереди.

Священник не стал прогонять хвостатого. Более того — он окропил животное святой водой раньше, чем куличи и яйца. Видео моментально разлетелось по соцсетям, вызвав улыбки у тысяч пользователей.

Щедро поливают святой водой не только котиков — священник из Люберец окропил прихожан прямо из кубка и стал звездой соцсетей. Служитель под радостные возгласы «Христос воскресе!» сначала пользуется кропилом, а затем с широкой улыбкой опрокидывает ёмкость над головами верующих. В зале раздаются и смех, и возгласы удивления.

Обложка © Telegram / ЧП / Севастополь

Дарья Денисова
