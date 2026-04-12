Святой водой — с головой! Священник щедро окропил прихожан прямо из кубка и стал звездой соцсетей

В Преображенском соборе Люберец пасхальная служба завершилась неожиданным купанием. Священник вместо традиционного окропления вылил на прихожан остатки святой воды прямо из кубка.

В Подмосковье священник облил прихожан водой из кубка во время службы.

На видео, снятом одной из посетительниц, видно, как служитель под радостные возгласы «Христос воскресе!» сначала пользуется кропилом, а затем с широкой улыбкой опрокидывает ёмкость над головами верующих. В зале раздаются и смех, и возгласы удивления.

В интернете мнения разошлись: кто-то назвал батюшку душой компании, а кто-то пожалел прихожан, которым в мокрой одежде предстоит возвращаться домой в прохладную погоду. Сами постоянные посетители храма лишь отмахиваются от критиков — по их словам, такие весёлые сюрпризы здесь не редкость.

Ранее россиян призвали отказаться от массовой рассылки пасхальных картинок в мессенджерах и соцсетях, поскольку такая традиция считается неуместной. Специалист по этикету подчеркнула, что подобные сообщения по сути являются спамом. Она рекомендует поздравлять близких с Пасхой при личной встрече и подбирать тёплые слова индивидуально для каждого. Такой подход, по мнению специалиста, дарит родным ощущение искреннего внимания.