«Это спам»: Россиян призвали отказаться от рассылки праздничных картинок на Пасху

Россиян призвали отказаться от массовой рассылки пасхальных картинок в мессенджерах и соцсетях. Почему эта традиция неуместна, объяснила специалист по этикету Екатерина Богачёва в беседе с изданием «Говорит Москва».

«С точки зрения правил этикета это не совсем верно, потому что, как правило, пользователи просто отправляют картинку, но не добавляют ничего личного. И вот с точки зрения этикета подобные сообщения — это спам», — подчеркнула Богачева.

Специалист рекомендует поздравлять близких с Пасхой при личной встрече и подбирать тёплые слова индивидуально для каждого — это дарит родным ощущение искреннего внимания. Если повидаться очно не получается, эксперт советует позвонить или записать короткое видеообращение. Только такой способ передачи поздравлений Богачёва считает уместным, поскольку сам праздник семейный и душевный.

Ранее сообщалось, что в Пасху верующим лучше отложить все домашние дела — стирку, уборку, ремонт и даже выбрасывание старых вещей. Светлый день стоит посвятить семье, молитве и самому празднику. Исключение — работа по графику: если человек обязан трудиться, он делает это добросовестно. Честный труд Пасхе не противоречит. Праздничный стол — символ радости и изобилия, но важно знать меру. Шумные гулянки, развязное поведение и лишний алкоголь в этот день неуместны.