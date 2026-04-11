Строгие запреты Пасхи: что нельзя делать верующим

В день Пасхи верующим советуют оставить в стороне бытовые хлопоты. В этот праздник не принято стирать, убирать, мыть полы, делать ремонт или выбрасывать старые вещи, пишет интернет-издание Regions.ru.

Этот светлый день должен быть полностью посвящён семье, молитве и самому празднику. Исключение — профессиональные обязанности. Если человек работает по графику, он должен выполнять свои задачи добросовестно. Труд во благо не противоречит духу Пасхи.

Пасхальный стол — символ радости и изобилия, но важно не переступать границ. Шумные застолья, развязное поведение и чрезмерное употребление алкоголя в этот день неуместны. Спокойная трапеза с близкими, угощение гостей и обмен пасхальными дарами — вот что действительно подходит празднику.

К освящённой пище следует относиться бережно. Несъеденные куличи лучше отдать нуждающимся, отнести в храм или угостить соседей. Освящённые яйца можно использовать как начинку для других блюд — так они не пропадут. А вот скорлупу и огарки свечей не стоит бросать в мусорное ведро. Их закапывают в тихом месте, лучше всего под деревом.

Что касается народных традиций, то в Пасху не рекомендуется давать деньги в долг — считается, что так можно отдать из дома благополучие. Кладбища в этот день не посещают: для поминовения усопших есть особые даты, например Радоница (в этом году — 21 апреля). Стрижка и баня тоже под запретом: их откладывают, чтобы сохранить «праздничную целостность». И, конечно, никаких гаданий и магических обрядов — Пасха праздник веры, а не суеверий.

Ранее сообщалось, что государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в честь Пасхи и 95-летия со дня основания открывает двери для жителей и гостей Петербурга. В этом году две знаменательные даты совпали, что делает посещение особенно символичным. Основные экспозиции музеев-памятников «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» для всех категорий посетителей будут бесплатны.