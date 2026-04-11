Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи в храме Христа Спасителя

В Великую субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паримий и божественную литургию в столичном храме Христа Спасителя. После службы предстоятель Русской православной церкви освятил пасхальные куличи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По давней традиции, в субботу перед Светлым Воскресением верующие приносят в церкви для освящения куличи, яйца и другую скоромную еду, которая была под запретом во время Великого поста.

В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля. Однако торжества длятся почти 40 дней. Самая яркая и насыщенная — первая неделя после праздника, которую называют Светлой (с 13 по 18 апреля). В этот период в храмах ежедневно проходят праздничные богослужения с крестными ходами.

Царские врата в алтаре открыты круглосуточно — это символизирует открытие врат рая и победу над смертью, дарованную человечеству Воскресением Иисуса Христа.

Самый главный православный праздник будет и на СВО — военные пекари испекли около 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой. В освящении военной пекарни принял участие протоиерей Владимир Хворостов. Он указал на значение поддержки для военнослужащих, находящихся вдали от дома. По его словам, такие инициативы важны в условиях выполнения задач.