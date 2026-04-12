Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 09:00

Выбрасывать нельзя, оставить? Священник развеял главный миф о скорлупе от пасхальных яиц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir V. Georgievskiy

Скорлупу пасхальных яиц можно смело выбрасывать, если на ней нет изображений крестов, храмов или икон — такие священные символы требуют особого обращения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил священник Илья Савастьянов.

В народе бытует мнение, что скорлупу освящённых яиц и упаковку от куличей выбрасывать нельзя. Однако батюшка с этим не согласен.

«Всё можно выбрасывать, если на них нет изображений храмов, икон, крестов, если есть — то либо самостоятельно сжечь, либо отнести в ближайший храм», — сказал он.

Ограничения связаны исключительно с бережным отношением к святым образам.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Пасху верующим советуют оставить бытовые хлопоты (стирку, уборку, ремонт) и посвятить день семье, молитве и празднику. Исключение — профессиональные обязанности. Несъеденные куличи лучше отдать нуждающимся, а скорлупу и огарки свечей закопать в тихом месте. В этот день не рекомендуется давать в долг, посещать кладбище, стричься, мыться в бане, гадать и заниматься магией.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Православные праздники
  • Пасха
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar