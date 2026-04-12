12 апреля, 13:07

Кулич-гигант весом 600 кг испекли в Крыму

В Крыму испекли кулич весом 600 килограммов и диаметром 3,5 метра. Обложка © VK / Парк миниатюр | Бахчисарай

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму испекли гигантский пасхальный кулич диаметром 3,5 метра и весом 600 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Изделие украсили 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира. На выпечку ушло пять мешков муки (по 50 кг), тысяча яиц, десять мешков сахара и 15 кг изюма. Кулич собрали из сотен маленьких — вместе они сложились в единое угощение.

По размеру он превзошёл прошлогодний: в 2024 году диаметр составлял около 2,5 метра. Основатель Парка миниатюр Виктор Жиленко объяснил, что в честь великого праздника команда парка решила создать чудо-кулич, на котором весь православный Крым как на ладони. Угощения должно хватить каждому гостю, поэтому выпечку сделали больше трёх метров в диаметре.

Праздничный кулич выставили на территории парка. Священник освятил его прямо на месте, после чего сотрудники раздали кусочки всем желающим посетителям.

Выбрасывать нельзя, оставить? Священник развеял главный миф о скорлупе от пасхальных яиц
Ранее сообщалось, что пасхальная служба в Преображенском соборе Люберец запомнится прихожанам надолго. Священник вместо того, чтобы окропить их святой водой, вылил остатки из кубка прямо им на головы. На кадрах видно: батюшка сначала пользуется кропилом, а потом с широкой улыбкой и радостным «Христос воскресе!» опрокидывает ёмкость над верующими. В зале — кто смеётся, кто в изумлении.

Юлия Сафиулина
