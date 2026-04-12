В храме Петербурга маленьких прихожан угостили киндер-сюрпризами на Пасху

В Крестовоздвиженском храме на Крестовском острове в Петербурге прихожан на пасхальной службе угощали киндер-сюрпризами. О мероприятии рассказала пресс-служба святыни.

Богослужение прошло ночью, и для ребятишек священник приготовил целую корзину шоколадных яиц с игрушками внутри. Он подбрасывал их в толпу со словами «Христос воскресе!», а дети с радостью ловили сладкие подарки. На мероприятие пришли и взрослые, и маленькие прихожане — атмосфера царила по-настоящему праздничная и тёплая.

Ранее сообщалось, что в Севастополе батюшка на Пасху освятил котика раньше, чем куличи и яйца. Курьёзный эпизод произошёл в Херсонесе Таврическом во время праздничного богослужения. Посреди площадки, где проходило освящение угощений, разлёгся пушистый кот. Он, видимо, тоже решил приобщиться к торжеству и терпеливо ждал своей очереди. Священник не стал прогонять пушистика, а наоборот — первым делом окропил его святой водой.