Юристы хотели «развести» москвичку на деньги, но сами попали на 250 тысяч

В Москве клиентка юридической конторы неожиданно обогатилась на собственных проблемах. Женщина заплатила 80 тысяч рублей за услугу «банкротство физлица под ключ», а в итоге отсудила у своих же подрядчиков в три раза больше. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Спустя восемь месяцев у заказчицы возникли подозрения в недобросовестности исполнителей. По её мнению, организация намеренно затягивала процесс. Разочаровавшись в партнёрах, она расторгла договор и официально аннулировала выданную доверенность.

Бывшие подрядчики не смирились с уходом клиента. Они попытались сорвать ближайшее заседание, обратившись в суд с ходатайством о прекращении производства по делу. У юристов уже не было на это законных полномочий, поэтому судья ответил отказом.

Женщина не сдалась и наняла другого правового эксперта, с которым успешно довела процедуру до конца. Параллельно она подала иск против нерадивых помощников, требуя компенсацию за некачественную работу.

Итог разбирательства оказался для фирмы плачевным. Суд встал на сторону истца, обязав компанию вернуть деньги и выплатить штрафы. Общая сумма взыскания превысила 250 тысяч рублей, что в три раза больше изначально уплаченного гонорара.

