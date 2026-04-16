Широкая нога поставила подножку: Как избежать уловок мужчин, сливающих кредиты на жён

«Помоги мне с кредитным договором, это просто формальность» — знакомая фраза? Многие женщины, доверяя мужу, подписывают документы не глядя. А потом оказывается, что это была ловушка. Юрист Лариса Феттер объяснила в беседе с Life.ru, когда придётся платить по чужим долгам и как этого избежать.

Хотя на первый взгляд связь между любовью и долгами кажется странной, жизнь доказывает обратное. Есть очевидные ситуации, когда долги супругов общие, даже если заёмщик один, — например, ипотека или автокредит на совместное имущество. Но существуют и более коварные сценарии.

Банку просто нужна вторая подпись, проблем не будет. Женщина подписывает документы, не вникая, денег в руки не получает. Проходит время, отношения ухудшаются, заёмщик перестаёт платить. Банк обращается к поручителю. И неважно, что они уже не состоят в отношениях. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. Придётся платить — банк спишет деньги со счетов, арестует имущество и испортит кредитную историю. Лариса Феттер Юрист

Ещё один распространённый сценарий — жена уверена, что муж хорошо зарабатывает, и вместе с ним тратит деньги на отпуск, рестораны и быт, не подозревая, что эти средства — кредитные. В практике Феттер были случаи, когда при разводе женщины с удивлением узнавали, что несколько лет жили на заёмные деньги. Суммы доходили до 10 миллионов рублей.

Суду не имеет значения, знали вы о кредитах или нет. Если будет доказано, что деньги потрачены на общие нужды семьи (чеки из ресторанов, билеты на отдых, квитанции на технику), долг могут признать общим.

Отдельная ситуация — добрачный кредит мужа. Жена может случайно обнаружить документы и выяснить, что в течение совместной жизни фактически участвовала в его погашении. По закону она не обязана отвечать по этим долгам. Однако вернуть часть выплаченных средств возможно.

Как не остаться с чужими долгами? Феттер даёт три совета: никогда не подписывайте документы, не вникая. Фраза «это формальность» должна насторожить; проверяйте реальные доходы супруга — не на словах, а документально: справка 2-НДФЛ, выписка по зарплатной карте; при разводе требуйте раздела долгов и взыскания неосновательного обогащения.

«Доверие — это основа отношений, но слепое доверие в финансовых вопросах может серьёзно осложнить жизнь. Суды не оценивают чувства — только документы и факты трат на общие нужды. Не бойтесь задавать неудобные вопросы. Если человек обижается на просьбу показать реальные доходы, возможно, он скрывает не контроль, а правду», — резюмировала юрист.

