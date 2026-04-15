Расставаться – дорогая примета: С россиян хотят брать вдвое больше за каждый новый развод
В России хотят увеличивать размер пошлины за развод в геометрической прогрессии
В России продолжает расти количество разводов, обратил внимание общественный деятель Вадим Попов. Чтобы побудить граждан серьёзнее относиться к созданию и расторжению брака, он предложил ввести прогрессивную шкалу пошлин: каждый новый развод должен обходиться вдвое дороже предыдущего.
По словам эксперта, сегодня люди слишком легко пользуются своим правом заключать и расторгать союзы, зачастую не осознавая ответственности за такой шаг. Прогрессивная шкала, по его замыслу, заставит задуматься о последствиях и одновременно пополнит бюджет. Те, кто решает развестись во второй, третий или четвёртый раз подряд, должны будут платить не пять тысяч рублей, как сейчас, а кратно больше за каждую новую процедуру.
«Разумеется, новое правило не должно распространяться на ситуации, где развод — это необходимость. Такими случаями, например, могут стать множественные измены или семейное насилие», — отметил собеседник «Абзаца».
Ранее в России призвали разработать механизм, упрощающий повторное заключение брака для бывших супругов. В юридической практике нередки случаи, когда пары ошибочно разводятся, а затем, желая восстановить отношения, сталкиваются с бюрократическими сложностями.
