14 апреля, 16:43

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о доступе Минобороны к базе ЗАГС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предоставляющий Министерству обороны доступ к одному из видов данных о россиянах — сведениям из Единого государственного реестра ЗАГС. Об этом пишет РИА «Новости».

Как поясняется в сопроводительных документах, оборонное ведомство сможет получать информацию о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. Авторы инициативы подчеркнули, что нововведение необходимо для оптимизации предоставления социальных гарантий и компенсаций. Речь идёт о поддержке военнослужащих, гражданского персонала Вооружённых сил РФ, уволенных с военной службы, а также членов их семей.

Участника СВО по ошибке «похоронили» и лишили выплат в Ивановской области

Напомним, законопроект, предоставляющий МО РФ доступ к данным ЗАГС, был разработан сразу несколькими фракциями и предложен Госдуме в марте. Эта новация должна ускорить и упростить оформление социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Юрий Лысенко
