В России предложили передавать данные ЗАГС в Минобороны

Депутаты Госдумы внесли межфракционный законопроект, который наделяет Минобороны России полномочиями получать сведения из органов записи актов гражданского состояния. Новая мера призвана упростить процесс предоставления социальных гарантий военнослужащим и их семьям.

В случае принятия документа военное ведомство сможет запрашивать данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в электронной форме. Это позволит ускорить оформление компенсаций и других выплат, избавив военнослужащих от необходимости самостоятельно собирать и подавать бумажные справки.

Авторы инициативы подчёркивают, что нововведение направлено не только на оптимизацию процесса предоставления социальных гарантий, но и на совершенствование воинского учёта. В пояснительной записке отмечается, что цифровизация взаимодействия между ведомствами сократит бюрократические издержки и снизит нагрузку на самих военнослужащих.

Законопроект внесён на рассмотрение палаты. В случае его одобрения Минобороны получит прямой доступ к актуальной информации о рождении, браке, смерти и других актах гражданского состояния, необходимых для оформления льгот и выплат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что в России нужно не вводить новые льготы для свадеб, а создавать доступные и красивые площадки для выездной регистрации. Она отметила, что в Москве уже есть множество живописных мест с ценой, сопоставимой с госпошлиной, и регионам стоит развивать альтернативные площадки, чтобы пары могли заключить брак в знаковом месте.