Платье напрокат и свой макияж: Россиян научили укладываться в 270 тысяч на свадьбу

Несмотря на резкий рост цен, провести свадьбу можно в 2–5 раз дешевле, если заранее отслеживать распродажи и покупать кольца с нарядами задолго до торжества. Такие рекомендации дала свадебный организатор Евгения Лейбман.

Она напомнила, что даже скромная роспись без гостей может обойтись в 350 тысяч рублей — если арендовать фотографа, забронировать столик в ресторане на двоих и купить все аксессуары. Однако траты можно серьёзно сократить.

Платье невесты и костюм жениха эксперт советует брать напрокат или искать в старых коллекциях. Девушкам она рекомендует пройти курсы макияжа и причёсок, чтобы не нанимать стилиста: полезный навык останется на всю жизнь. Вместо отдельного банкетного зала можно забронировать столик с отдельной зоной в общем помещении, а гостиницу заменить арендой лофта — это значительно дешевле.

В разговоре с «Москвой 24» Лейбман пояснила, что серьёзная статья расходов — кольца: они подорожали из-за роста цен на металлы. Также многие женихи впервые в жизни покупают костюм именно на свадьбу, и тут не сэкономить. Фотограф на час — тоже сомнительная экономия: времени не хватит, а специалисту невыгодно выезжать ненадолго, поэтому минимальная стоимость съёмки стартует от 40–50 тысяч.

При грамотном подходе можно спокойно провести свадьбу с хорошим рестораном за 270–350 тысяч рублей. Для современных реалий это даже недорого.

Более сотни учебных заведений с начала года включили в программу экскурсий в загсы постановочные свадьбы. В одних случаях это профориентация — знакомство с профессией сотрудника ЗАГСа, в других — часть предмета «Семьеведение» и привитие традиционных ценностей. На экскурсиях из учеников выбирают жениха и невесту и разыгрывают импровизированную регистрацию. Депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с Life.ru поддержал эту практику, назвав её одновременно игрой и обучением, которое помогает снизить стресс перед настоящей церемонией в будущем.