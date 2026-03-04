Жених, невеста и кольца понарошку: Школьников начали женить в загсах

Школьников начали женить на постановочных свадьбах во время экскурсий в загсы! С начала 2026 года о подобных мероприятиях отчиталось более 100 школ, колледжей и университетов. Некоторые делали это для ознакомления с профессией работника загса, а другие — в рамках предмета «семьеведение», а также для внедрения традиционных семейных ценностей.

Для закрепления материала на экскурсиях среди учащихся в загсе выбирали жениха и невесту, а затем играли импровизированную свадьбу! Мнением о новой практике в беседе с Life.ru поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.

Игровые свадьбы — это, с одной стороны, игра, как в дочки-матери, а с другой стороны, здесь есть и элемент обучения. Церемония бракосочетания всегда вызывает мало с чем сравнимое по силе волнение — наверное, только прыжок с парашютом одновременно с выступлением перед огромной аудиторией могут с ним сравниться. Даже самые спокойные и уверенные в себе люди на регистрации путают слова, роняют кольца — так сказывается торжественность обстановки. Александр Толмачёв Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике

Парламентарий напомнил, что не все дети бывают на свадьбах старших родственников или друзей семьи, и иногда получается так, что для некоторых поход в загс на собственное бракосочетание — вообще первый в жизни (с учётом того, что заявление теперь можно подавать удалённо, через «Госуслуги»). Чтобы не испортить один из важнейших дней в жизни неприятными эмоциями, растерянностью, слишком сильным волнением, лучше увидеть церемонию ещё в детстве и даже поучаствовать в ней в качестве главных героев. Тогда во взрослом возрасте будет проще.

«Школа обучает не только математике и правописанию, но и закладывает знания о жизни в обществе, об участии в его жизни. Кроме того, есть ещё один аспект таких игровых церемоний — знакомство с традиционными ценностями, осознание важности брака. Включение в игровом виде «репетиции» такого важного события помогает детям расти ориентированными на создание своей собственной семьи в будущем», — подытожил наш собеседник.

Ранее стало известно, что из-за стремительного подорожания свадебных услуг российские молодожёны массово переходят на камерные форматы, заменяя многолюдные банкеты ужинами в узком кругу. За четыре года ценник на организацию торжеств взлетел вдвое, декор подорожал в 7,5 раза, а гастрономия на человека перешагнула планку в 8–10 тысяч рублей. Рассчитывать, что подарки гостей окупят затраты, уже не приходится. В попытке сэкономить пары берут на себя декор и рассадку, отказываясь от посредников. В ответ на комиссию свадебных организаторов, доходящую до 15%, ведущие и подрядчики взвинтили собственные расценки и объявили бойкот.