В Госдуме призвали развивать выездную регистрацию браков вместо льгот на свадьбы

В России нужно не вводить новые льготы для свадеб, а создавать доступные и красивые площадки для выездной регистрации. Такое мнение 360.ru высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Поводом для дискуссии стало предложение главы комиссии Общественной палаты Сергея Рыбальченко разработать федеральную программу поддержки свадеб. Он обратил внимание, что пары всё чаще расписываются в МФЦ, а дворцы бракосочетания в регионах закрываются.

Буцкая считает, что дело не в льготах, а в выборе локаций. В Москве, например, уже появилось множество живописных мест для выездных церемоний, и цена такой услуги сопоставима с обычной госпошлиной. По мнению депутата, регионам стоит развивать альтернативные площадки, чтобы у пар была возможность заключить брак в знаковом и красивом месте.

«Поэтому здесь, если уж и говорить о каких-то мерах поддержки, то, скорее, именно об информационных», — подчеркнула Буцкая.

Она уверена, что доступность и разнообразие локаций увеличат число желающих официально оформить отношения.

Ранее Life.ru сообщал, что в России набирает популярность тренд на постановочные свадьбы среди школьников. С начала 2026 года о проведении таких мероприятий отчитались более ста учебных заведений — школ, колледжей и вузов. В одних случаях церемонии организовывали в рамках профориентации, чтобы познакомить учащихся с работой ЗАГСа. В других — как часть уроков «семьеведения» или в целях популяризации традиционных семейных ценностей. В Госдуме считают, что организаторы подобных мероприятий должны посетить психиатра.