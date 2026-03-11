В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день

В провинции Хэнань братья-тройняшки по фамилии Ван из города Шанцю женились в один день, вызвав бурное обсуждение в китайских соцсетях. Об этом сообщает портал «Цзюпай синьвэнь».

Братья никогда не разлучались с детства: они спали на одной кровати, носили одинаковую одежду, учились в одном классе, а затем вместе устроились работать в одну компанию. Все трое состояли в длительных отношениях (от двух до четырёх лет), и когда каждый созрел для брака, родители предложили провести единую свадьбу — так торжественнее и веселее.

Невесты и их семьи поддержали идею. Церемония состоялась 28 февраля в кругу родных и друзей.

