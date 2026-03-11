Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 10:58

В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день

Обложка © langx_cm / Douyin

Обложка © langx_cm / Douyin

В провинции Хэнань братья-тройняшки по фамилии Ван из города Шанцю женились в один день, вызвав бурное обсуждение в китайских соцсетях. Об этом сообщает портал «Цзюпай синьвэнь».

Братья никогда не разлучались с детства: они спали на одной кровати, носили одинаковую одежду, учились в одном классе, а затем вместе устроились работать в одну компанию. Все трое состояли в длительных отношениях (от двух до четырёх лет), и когда каждый созрел для брака, родители предложили провести единую свадьбу — так торжественнее и веселее.

Невесты и их семьи поддержали идею. Церемония состоялась 28 февраля в кругу родных и друзей.

Платье напрокат и свой макияж: Россиян научили укладываться в 270 тысяч на свадьбу
Платье напрокат и свой макияж: Россиян научили укладываться в 270 тысяч на свадьбу

Ранее Life.ru писал о том, что Прилучный обвинил Муцениеце в крахе их брака. Спустя шесть лет после развода с Агатой Муцениеце (Дрангой) актер впервые рассказал, что причиной конфликтов в их семье было желание жены строить карьеру вместо того, чтобы заниматься домом и детьми.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Китай
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar