Милонов призвал вести к психиатрам организаторов «детских свадеб»

Виталий Милонов предложил отправить всех организаторов «детских свадеб» к психиатрам. Своё мнение депутат высказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В последнее время в сети набирают популярность фото с «бракосочетаний» малышей и школьников. Детей наряжают молодожёнами, везут в ЗАГС и имитируют церемонию. Организаторы называют это воспитанием семейных ценностей и сравнивают с игрой в «дочки-матери», но Милонов с таким подходом не согласен.

«Мне кажется, этот опыт нужно проверить. Провести экспертизу — психолого-психиатрическую. Это как детское шампанское: сперва ребёнок привыкает пить газировку из бокала, а когда начинают наливать настоящее шампанское — отторжения не происходит», — пояснил депутат.

По его словам, игра в супружескую пару — слишком взрослый контент для детей. У самого Милонова шестеро детей, но никого из них он на такую «свадьбу» не отправил бы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России начали женить школьников на постановочных свадьбах. С начала 2026 года о проведении таких мероприятий отчитались более сотни школ, колледжей и вузов. Одни учебные заведения организовывали их для знакомства с профессией сотрудника загса, другие — в рамках уроков «семьеведения» или с целью популяризации традиционных семейных ценностей.