14 апреля, 10:00

Участника СВО по ошибке «похоронили» и лишили выплат в Ивановской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Ивановской области раненого бойца спецоперации по ошибке признали погибшим, а местны отдел ЗАГС отказался вносить изменения в соответствующие документы. Военнослужащий смог восстановить свои права только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Житель города Фурманов ушёл на фронт в феврале 2023 года. Через год он получил ранение, и врачебная комиссия списала его в тыл. Мужчина отправился домой проходить лечение и восстанавливаться. Однако в декабре 2025 года его внезапно по документам признали погибшим. Паспорт и регистрация были аннулированы, и военный лишился соцвыплат.

«Районным отделом органа записи актов гражданского состояния при его обращении с заявлением об аннулировании записи ему было отказано», — указали в пресс-службе прокуратуры.

Отстоять права солдата удалось через суд. Запись о его смерти была изменена, мужчина вновь получил паспорт и все причитающиеся выплаты.

В Новосибирске задержали шестерых юристов за обман участников СВО на 11 млн руб.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения выплат с банковских счетов семьи погибшего в СВО Николая Омельченко. По версии следствия, после его гибели в ноябре 2024 года сотоварищи или неизвестные лица сняли более двух миллионов рублей, оставив 10-летнюю дочь погибшего без средств.

Татьяна Миссуми
