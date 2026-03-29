Возбуждено дело о хищении более 2 млн рублей у погибшего участника СВО

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения выплат с банковских счетов семьи погибшего в СВО Николая Омельченко. По версии следствия, после его гибели в ноябре 2024 года сотоварищи или неизвестные лица сняли более двух миллионов рублей, оставив 10-летнюю дочь погибшего без средств.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», к преступлению могут быть причастны бабушка и тётя девочки или же знакомые погибшего военного. По словам адвоката Марии Гусевой, в этом деле важно восстановить справедливость и вернуть ребёнку законные средства.

Ранее в Нижнем Тагиле суд лишил жену погибшего бойца СВО права на выплаты. С иском обратились родители мужчины, которые настаивали: женщина не должна получать деньги, а сам брак они просили признать недействительным.