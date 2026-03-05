В Нижнем Тагиле суд лишил выплат «бумажную» вдову погибшего на СВО бойца

В Нижнем Тагиле суд лишил жену погибшего бойца СВО права на выплаты. С иском обратились родители мужчины, которые настаивали: женщина не должна получать деньги, а сам брак они просили признать недействительным, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Военнослужащий пропал без вести 20 сентября при выполнении задач в зоне спецоперации. После его гибели родители выяснили, что на положенные семье страховые выплаты претендует женщина, с которой сын расписался ещё в 2019‑м, когда отбывал наказание в колонии. По их словам, брак тогда нужен был лишь для длительных свиданий в тюрьме, а после освобождения в 2020‑м сын с ней не жил. Он сошёлся с другой женщиной, снимал квартиру и воспитывал её детей, а родителям не раз говорил, что хочет развестись с официальной супругой.

Сама ответчица в суде не отрицала: совместного бюджета у них не было, муж её не содержал, после его выхода на свободу они виделись всего несколько раз. Женщина подтвердила, что знала о его жизни с другой, но просила формально сохранить за ней статус жены. Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что семья распалась задолго до гибели военнослужащего.

«Суд отметил, что наличие штампа в паспорте не тождественно наличию семьи. Семейное законодательство и законодательство о поддержке военнослужащих предполагают, что выплаты предназначены для компенсации моральных и материальных потерь близким людям, которые действительно были связаны узами взаимопомощи, любви и поддержки. В данном случае таких отношений между ответчицей и погибшим не существовало», — говорится в сообщении.

Требования истцов удовлетворили частично. Женщину лишили права на все положенные членам семьи погибшего выплаты — страховые, единовременные пособия и ежемесячные компенсации. Но в признании брака недействительным суд отказал: оспаривать фиктивный союз по закону могут только сами супруги или прокурор, но не родители.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае задержали банду из шести человек, которые украли у военнослужащих более 2,4 миллиона рублей. Преступники оформляли фиктивные браки с бойцами, отправившимися в зону СВО, и получали доступ к их деньгам.