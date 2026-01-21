В Шумихе поднялась шумиха из-за организации фиктивных браков с участниками СВО

В городе Шумиха Курганской области правоохранительные органы проводят расследование по уголовному делу о фиктивных браках с целью получения выплат, предназначенных участникам специальной военной операции. По данным URA.ru, местные жители подозреваются в организации схемы, при которой мужчины после заключения брака отправлялись в зону СВО, а их «супруги» получали причитающиеся денежные средства.

«В Шумихе силовые структуры провели задержания по делу о фиктивных браках и выплатах участникам СВО. В ближайшее время задержанных гражданам могут быть предъявлены обвинения», — сообщили источники издания, приближённые к силовым структурам.

В центре внимания следствия оказалась семейная пара бизнесменов, которые подбирали подставных жён для рабочих на своих объектах, после чего уговаривали мужчин подписать контракты с Министерством обороны. В настоящее время информация о возможных махинациях тщательно проверяется.

Ранее в Новосибирской области раскрыли масштабную мошенническую схему: задержаны 11 человек, которых подозревают в хищении более 5,2 млн рублей у бойцов СВО. Злоумышленники убеждали своих жертв оформить доступ к банковским счетам — якобы для устройства на «работу по восстановлению территорий после спецоперации».